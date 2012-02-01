〔欧洲股市〕收高并一度触及六个月高位,因经济数据提振人气

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
* FTSEurofirst 300指数收高1.9%
* 意大利银行股升幅居前
路透法兰克福2月1日电---欧洲股市周三收高,盘中触及六个月高位,因令人鼓舞的经济数据提振了人气,意大利银行股上涨,此前意大利央行让该国银行更容易提高它们的资本基础.
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.9%,报1,057.08点,稍早升至8月初以来最高位.
数据显示德国,中国和美国制造业数据较佳,提振市场人气,但策略师警告称,不要过於解读欧洲的数据.
STOXX欧洲600银行指数.SX7P上涨3.8%,欧洲基本资源指数.SXPP扬升3.1%,受助於中国数据.
意大利银行股升幅居前,此前意大利央行对银行买回次顺位债券上提供更大灵活性,使银行更容易提高它们的资本基础.
Banco Popolare BAPO.MI, Banco Monte dei Paschi die Siena
(BMPS.MI), BP Milano PMII.MI和BP Emilia (EMII.MI)大涨7.8-10.9%不等,扶助推高意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB升2.8%.
英国富时100指数.FTSE收高1.92%,报5,790.72点;德国股市DAX指数.GDAXI涨2.44%,报6,616.64点;法国CAC-40指数.FCHI收高2.09%,报3,367.46点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。