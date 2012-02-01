〔欧洲股市〕收高并一度触及六个月高位,因经济数据提振人气

* FTSEurofirst 300指数收高1.9%

* 意大利银行股升幅居前

路透法兰克福2月1日电---欧洲股市周三收高,盘中触及六个月高位,因令人鼓舞的经济数据提振了人气,意大利银行股上涨,此前意大利央行让该国银行更容易提高它们的资本基础.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.9%,报1,057.08点,稍早升至8月初以来最高位.

数据显示德国,中国和美国制造业数据较佳,提振市场人气,但策略师警告称,不要过於解读欧洲的数据.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P上涨3.8%,欧洲基本资源指数.SXPP扬升3.1%,受助於中国数据.

意大利银行股升幅居前,此前意大利央行对银行买回次顺位债券上提供更大灵活性,使银行更容易提高它们的资本基础.

Banco Popolare BAPO.MI, Banco Monte dei Paschi die Siena

(BMPS.MI), BP Milano PMII.MI和BP Emilia (EMII.MI)大涨7.8-10.9%不等,扶助推高意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB升2.8%.

英国富时100指数.FTSE收高1.92%,报5,790.72点;德国股市DAX指数.GDAXI涨2.44%,报6,616.64点;法国CAC-40指数.FCHI收高2.09%,报3,367.46点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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