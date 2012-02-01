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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 03:47 BJT

更正:〔标题新闻〕IIF称希腊和民间债权人接近达成协议,预计本周(非"下周")结束讨论

(更正:因原文有误,应为预计本周(非"下周")结束讨论)

IIF为国际金融协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D1EST]

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