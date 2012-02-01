〔纽约期市〕ICE可可期货跌至三周低位,原糖期货触两周低点

路透纽约/伦敦2月1日电---可可期货周三跌至三周低位,此前投资者买盘活动渐衰後,盘中出现获利了结.原糖期货也一度跌至两周低点,随後缩减跌幅.

咖啡期货在缺乏新的基本面要素背景下小幅下跌.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc1收低66美元,或2.9%,收报每吨2,225美元,为1月9日迄今最低结算价.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc2大跌51英镑,或3.4%,收报每吨1,460英镑,亦为1月9日至今最低收位.

科特迪瓦(象牙海岸)连续第二天预售可可,不过多数主要出口公司仍拒绝参加,因该国对可可行业的整顿仍缺乏透明度.

"政府表示预售情况良好,而出口商就拒绝参加(预售).但是仍有市场人士关注双方的消息,并据此进行交易."RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan称.

"可可下跌的原因是较多的投机性获利了结和停损(卖单)被触发."

ICE-3月原糖期货SBc1一度下滑至两周低位每磅23.43美分,随後扳回部分跌幅.截至1830GMT,该合约下跌0.04美分,报23.60美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2下跌50美分,收报每吨629.70美元.

阿拉比卡咖啡期货下跌,未受美元指数.DXY走弱影响.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌1.05美分,或0.5%,收报每磅2.1400美元.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低17美元,或0.9%,收报每吨1,819美元.(完)