〔标题新闻〕意大利总理称一旦欧盟达成加强财政控制协定,欧元区经济政策将聚焦在刺激成长

中国新债：铁路总公司周四将招标发行200亿元固息债，期限首次为三年

路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期