〔全球金市〕金价因对经济的乐观情绪而收高,预计1月大涨後或回调

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 金价上涨,因欧元走强及制造业增长强劲
* 金价录得32年来最大的1月升幅,一些人士预计金价或将回调
路透纽约/伦敦2月1日电---金价周三上涨,因美元兑欧元下跌及全球制造业数据强劲,而分析师称金价在录得32年来最大1月升幅後,可能因获利了结而承压.
金价跟随美股和布兰特原油上涨,此前数据显示美国制造业以七个月来最快的速度成长.中国制造业活动也扩张,且德国制造业产出录得四个月来首次上升.
金价势将录得五周连涨,一些分析师说,预料短期内金价将因一些获利了结而承压.金价在1月累计上升11%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称可能至少在2014年底前保持近零利率且欧债危机没有缓和迹象.
"金价几周均上涨,目前可能是涨势的延续,进行一些获利了结的时机已成熟,但技术和基本面因素还未暗示行情将扭转,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.
1801GMT,现货金XAU=升0.5%,至每盎司1,745.80美元.
美国4月期金GCJ2结算价上涨8.10美元,报每盎司1,748.50美元.
1月份金价升11%,录得去年8月来最大单月升幅,及1980年以来1月份最大升幅.
Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称,如果周五美国非农就业数据不令人失望,金价可能延续升势.
欧元计价的黄金价格XAUEUR=R在大约六个月最高位交投.
现货银XAG=升1.9%,报每盎司33.75美元,1月银价上涨近20%,录得九个月来最大月度升幅.
铂金和钯金均攀升,因铂金群金属投资者消化好坏不一的美国1月汽车销售数据.
现货铂金(白金)XPT=升1.9%,至每盎司1,614.99美元;现货钯金XPD=也升1.9美元,报693.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 今年迄今
结算价 变动 涨跌% 变动
COMEX 4月黄金期货 1748.50 8.10 0.5% 11.6%
COMEX 3月白银期货 33.770 0.508 1.5% 21.0%
COMEX 4月铂金期货 1621.00 32.90 2.1% 15.8%
COMEX 3月钯金期货 696.60 10.25 1.5% 6.2%
现货金 XAU= 1745.80 8.40 0.5% 11.6%
现货银 XAG= 33.75 0.62 1.9% 21.9%
现货铂金 XPT= 1614.99 29.99 1.9% 15.9%
现货钯金 XPD= 693.47 12.67 1.9% 6.3%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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