〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货追随小麦收高,美元下跌提供额外支撑

路透2月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三追随小麦收涨,交易商称因欧洲东部严寒天气恐造成小麦受冻减产和俄罗斯可能限制出口,引发市场担忧.

美元下跌对玉米提供额外支撑.美元走软令美国谷物出口更有竞争力,且倾向令寻求对冲通胀的投资人买入.

CBOT交易员说,R.J. O'Brien买入1万口行权价为7美元的5月看涨玉米期权,这亦提供扶助.

不过由於交易商结清多头玉米/空头小麦的价差交易,玉米脱离高位.现货小麦Wc1较现货玉米合约Cc1收高32美分,为2011年5月迄今最高溢价水平.

美国能源资料协会(EIA)称,上周美国乙醇库存涨至历史高点,因需求仍迟滞且产量增加.

美国中西部内陆现货玉米市场和海湾到岸价格(CIF)市场多数持平.

一股强暴风雪周四可能会从美国大平原席卷到中西部的东北地区,并在周五加强.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,周五稍晚或周六稍早伊利诺斯州西北部地区可能或迎来较少降雪,但对作物和牲畜均无影响.

CBOT-3月玉米合约CH2收高3-1/4美分,报每蒲式耳6.42-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为310,819口.(完)