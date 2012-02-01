〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大涨,因出口需求增长和现货市场紧俏

路透芝加哥2月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.5%,交易商称因出口市场需求提升和供给放缓令现货市场走强.

指标CBOT-3月大豆合约收在100日移动均线上方,为关键技术阻力位.

豆粕和豆油期货亦大幅上涨.

周三上午时,美国中西部卸货地点、处理地点及内河码头的现货价格持稳至上涨.出口市场现货价亦上涨,因出口商试图补仓.

美国农业部(USDA)周三表示,出口商向中国售出12万吨2011/12销售年度交付的大豆.

分析师预计USDA周四公布的报告中,大豆出口销售料在35-55万吨之间.豆粕出口销售预计将在7.5-15万吨间.豆油出口料在0-1万吨间.

CBOT-3月大豆合约Sc1收高16-1/4美分,报每蒲式耳12.15-1/4美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收涨0.31美分,报每磅51.18美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨3.0美元,报每短吨322.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为184,460口,豆油为95,223口,豆粕为49,298口.

以下为CBOT农产品期货在2003GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 642.00 3.00 0.5% -0.7%

CBOT大豆Sc2 1215.25 16.25 1.4% 1.4%

CBOT豆粕SMc2 322.30 3.00 0.9% 4.2%

CBOT豆油BOc2 51.18 0.31 0.6% -1.7%

CBOT小麦Wc1 674.25 8.25 1.2% 3.3%

CBOT稻米RRc2 1374.00 -26.00 -1.9% -5.9%

欧盟小麦BL2X1 217.00 1.50 0.7% 7.2%

美国原油期货CLc1 97.63 -0.85 -0.9% -1.2%

道琼工业指数.DJI 12,761 129 1.0% 4.5%

现货金XAU= 1744.60 7.41 0.4% 11.6%

欧元/美元EUR= 1.3158 0.0074 0.6% 1.6%

美元指数.DXY 78.9060 -0.3820 -0.5% -1.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 662 -18 -2.7% -61.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)