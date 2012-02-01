〔纽约期市〕ICE期棉收高,因远月合约升水预示需求畅旺

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透纽约2月1日电---棉花期货周三收高,扭转前两个交易日的跌势,交易商称,远月合约涨幅扩大预示市场需求正在复苏.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2微升0.14美分,收报每磅93.39美分,盘中交投区间在93.20-94.21美分.
"鉴於棉花供应充足,持仓费上涨表明市场需求正回到更为正常的状态,"Flanagan Trading的John Flanagan指出.
Flanagan并称,含持仓或储存费用的棉花远期合约价格走高,预示棉花市场看涨.
1月份棉花合约累计涨幅近2%,为连续第二个月度升幅,得益於商品市场人气回升.去年11月期棉大跌10%.
周三期棉成交量与近期水平相当,但低於30日均值.
市场现转为关注美国农业部(USDA)下周四将公布的月度棉花供需报告.美国棉花协会(National Cotton Council)下周五将公布2012年美国棉花种植年度调查.
ICE Futures数据显示,周二未平仓合约升至172,686口,周一为168,169口.
根据ICE数据,美国期棉周二总成交量为34,060口,高於周一的25,075口.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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