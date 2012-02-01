〔美国股市〕ADR指数跳涨,拉丁美洲和商品类ADR带动大盘

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透纽约2月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三跳涨,因受拉丁美洲企业ADR和大宗商品相关类股上涨提振,此前全球经济成长步上正轨令投资者感到鼓舞.
在美上市的巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)收高3%,报26.06美元;该国石油巨头Petrobras (PBR.N)升2%,报31.16美元.
同时,中国石化(SNP.N)涨2.41%,报123.05美元.在美国上市的中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(PTR.N)升1.87%,报148.22美元.
中国公布正面的制造业数据,并且伊朗和西方国家对峙导致供给风险,原油价格升穿每桶112美元.
伦敦市场,3月布兰特原油LCOc1一度上涨0.87美元,报每桶111.85美元,稍早触及112.82美元.
经济数据显示中国工厂活动轻微扩张,和预期萎缩背道而驰.德国则录得四个月来首次产业扩张.
此外,美国ISM1月制造业指数升至去年6月迄今最高水平.
上述各项数据缓解了有关全球经济恶化的担忧.
欧洲银行业ADR也大幅攀升,因新迹象表明希腊可能在经历数周谈判後接近达成债务协议.希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国政府和民间债权人之间距离敲定协议"仅剩一步之遥".
National Bank of GreeceNBG.N升2.47%,报3.74美元.其他银行方面,巴克莱(BCS.N)涨5.25%,报14.24美元.德意志银行(DB.N)升4.29%,报44.52美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.65%.标普500指数.SPX涨0.89%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.61%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.4%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬2.45%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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