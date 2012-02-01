〔美国股市〕ADR指数跳涨,拉丁美洲和商品类ADR带动大盘

路透纽约2月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三跳涨,因受拉丁美洲企业ADR和大宗商品相关类股上涨提振,此前全球经济成长步上正轨令投资者感到鼓舞.

在美上市的巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)收高3%,报26.06美元;该国石油巨头Petrobras (PBR.N)升2%,报31.16美元.

同时,中国石化(SNP.N)涨2.41%,报123.05美元.在美国上市的中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(PTR.N)升1.87%,报148.22美元.

中国公布正面的制造业数据,并且伊朗和西方国家对峙导致供给风险,原油价格升穿每桶112美元.

伦敦市场,3月布兰特原油LCOc1一度上涨0.87美元,报每桶111.85美元,稍早触及112.82美元.

经济数据显示中国工厂活动轻微扩张,和预期萎缩背道而驰.德国则录得四个月来首次产业扩张.

此外,美国ISM1月制造业指数升至去年6月迄今最高水平.

上述各项数据缓解了有关全球经济恶化的担忧.

欧洲银行业ADR也大幅攀升,因新迹象表明希腊可能在经历数周谈判後接近达成债务协议.希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国政府和民间债权人之间距离敲定协议"仅剩一步之遥".

National Bank of GreeceNBG.N升2.47%,报3.74美元.其他银行方面,巴克莱(BCS.N)涨5.25%,报14.24美元.德意志银行(DB.N)升4.29%,报44.52美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.65%.标普500指数.SPX涨0.89%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.61%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.4%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬2.45%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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