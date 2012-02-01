〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少229.8亿美元--iMoneyNet

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透纽约2月1日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至1月31日的最近一周美国货币市场基金资产减少229.8亿美元,至2.632万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少208.4亿美元,至2.342万亿美元.免税货币市场基金资产减少21.4亿美元,至2,902.7亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率持稳在0.02%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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