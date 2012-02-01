美国各类经济指标总览--2012/2/1

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
美国商务部周三公布,美国1月建筑支出增长1.5%,预估为增长0.6%,11月数据修正後为上升0.4%,前值为增长1.2%.美国2011年建筑支出年率为7,874亿美元,按年减少2.0%.[ID:nCN8513508]
美国供应管理协会(ISM)周三公布,1月制造业指数为54.1,为去年6月来最高,但低於预估的54.5.12月为53.1.[ID:nEAPA10DL1]
当前值 前次值
失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)
平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.1(12月) +0.3(11月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(12月) +0.1(11月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 0.4(12月) -0.3(11月修正值)
产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.7(1月21日当周) 35.6(1月14日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)
领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)
企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)
房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)
建筑许可(万户) 67.1(12月修正值) 68.0(11月修正值)
成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)
工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.0(12月修正值) 52.0(11月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +0.1(11月) +1.2(10月修正值)
进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)
出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5(第三季修正值) +2.8(第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3(第三季修正值) -0.1(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 利棣儿;审校 李军
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