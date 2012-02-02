〔美国股市〕开高,因上周美国初请失业金人数跌幅多於预期

路透纽约2月2日电---美国股市周四开高,此前数据显示上周美国初请失业金人数跌幅多於预期,提振对即将公布的美国非农就业报告的乐观情绪.
道琼工业指数.DJI开盘上升8.94点,或0.07%,至12,725.40点.标准普尔500指数.SPX涨1.98点,或0.15%,至1,326.07点,Nasdaq指数.IXIC升5.72点,或0.20%,至2,853.99点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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