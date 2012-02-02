〔美国股市〕开高,因上周美国初请失业金人数跌幅多於预期

台湾汇市：外资零星汇入进口商小买汇 台币狭幅波动收微贬

* 国际市场休市，缺明确方向交投极冷 * 外资在台股买超9.37亿台币仅零星汇入 * 台币下周一交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月18日 - 台币兑美元周六收微贬。汇银人士称，今天国际市场均休市，台币在外资少 量汇入，进口商少量买盘拉锯下，全天大都在平盘附近狭幅波动，尾盘随进口商买汇，尾盘微幅收低。 他们表示，今天外资在台股小幅买超9.37亿台币且呈微幅净汇入，进口商则少量买入美元，惟整体市场交 投极冷清，成交量明显缩减。 〞很无聊的一天，没有什么做交易，但尾盘进口商有进来小买，台币一度看到30.800。〞一大型商业银 行交易员说。 资深汇银人士说，外资在台股小买超，盘中见外资零星汇入款，进口商则小量买汇，〞今天只是简单的供 需，没有代表性。〞 台湾股市周六小升。外资及陆资在台股买超9.37亿台币，连八个交易日买超共计387.04亿台 币；上交易日为买超16.56亿台币。 交易员预估，下周一台币主要交易区间： •30.750-30.850