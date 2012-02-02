版本:
中国
中国财经报道 | 2012年 2月 3日 星期五 01:32 BJT

〔标题新闻〕美国1月同店销售同比增长4.8%,12月增长3.5%--美国国际购物中心协会(ICSC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7NN01R]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐