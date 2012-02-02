〔欧洲汇市〕英镑兑美元在两个半月高位附近得到支持

* 英镑兑美元GBP=D4徘徊在大约两个半月高位1.5884美元

* 全球经济增长忧虑缓和及英国PMI数据扶助英镑

* 但料英国央行将推出更多QE,关注周五将布的服务业PMI数据

路透伦敦2月2日电---英镑兑美元周四徘徊在大约两个半月高位,受助於对较高风险货币前景的谨慎乐观情绪及英国数据直指建筑和制造业扩张.

不过交易员说,市场持续担忧英国经济及下周英国央行或公布扩大量化宽松政策规模,这限制了英镑升幅,投资者静待周五出炉的服务业数据.

英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.5834美元,周三升至去年11月18日来最高的1.5884美元.阻力位在200天移动均线切入位的1.5952美元,支撑位在1.5800/1.5780美元.自去年10月底来,英镑一直未能突破200天移动均线.

股市守住近期涨势,且市场人士称美联储对美国经济前景措辞温和,令美元承压,且随着全球经济增长放缓的忧虑缓和,英镑可能因此得到支持.

"周期性数据预示全球经济成长,及英镑和全球经济前景的联动关系增强,因英镑依赖出口,"巴克莱资本汇市策略师Raghav Subbarao说.

FXCM市场策略师Alejandro Zambrano表示,多数投机客和散户持有大量英镑空头仓位,因此如果英镑保持在1.58美元上方,可能在短期内出现反弹.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内持平在0.8313英镑,大致在今年0.8222-0.8409英镑区间的中段.交易商特别提到买盘在0.8280英镑,卖盘在0.8345/50英镑.美联储主席贝南克的温和言论提振欧元,尽管对希腊的新担忧可能限制欧元涨幅.

周三公布的英国制造业数据缓和了对英国经济的一些担忧,此前英国公布第四季GDP萎缩,巩固了英国央行将需要买入更多资产以支持疲弱的经济的臆测.

市场等待周五公布更重要的1月服务业数据,路透调查显示分析师预期该读数为53.5,略低於上月的54.0.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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