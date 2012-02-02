〔欧洲股市〕触及六个月收盘新高,因美国数据显示就业市场改善

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 澳洲矿业公司Xstrata和嘉能可因证实合并谈判而领涨

路透伦敦2月2日电---欧洲股市周四触及六个月收盘高位,此前美国一周初请失业金数据显示就业市场改善,澳洲矿业公司Xstrata XTA.L和嘉能可(GLEN.L)因证实合并谈判而领涨大盘.

但涨势受限,因泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3未能突破主要阻力位,因关於希腊换债谈判的不确定性加剧.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示欧洲金融危机仍威胁美国经济复苏,而欧元集团主席贾克称希腊债务谈判"极其困难",这都提醒投资人事态的严重性.

Xstrata和嘉能可升幅居前,分别大涨9.9%和6.9%,此前这两家公司被证实正在进行合并谈判,将产生一家总值超过500亿英镑的集团.

"正在进行的交易对市场来说是令人鼓舞的信号,帮助提振了市场信心和人气,"Capital Spreads销售主管Angus Campbell称.

美国公布的上周初请失业金人数降幅多於预期,令投资人对周五将出炉的非农就业报告可能也显示成长的乐观情绪升温,之後欧股在震荡交投中获得一些支撑.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高0.2%,报1,059.45点,盘中在1,061.25点至1,054.93点间交投.

该指数未能突破2011年2月高位至9月低位1,061.59点的61.8%回调位.

"但市场的强劲走势将只是昙花一现,总体来说客户持空头立场,只持有短线部位,我们不得不关注希腊情势,因为该国有可能出现债务违约."Campbell称.

英国富时100指数.FTSE微升0.09%,报5,796.07点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.59%,报6,655.63点;法国CAC-40指数.FCHI小涨0.27%,收报3,376.66点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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