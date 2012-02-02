〔金属期市〕期铜下跌,因中国需求缓慢及欧洲危机

* 铜价从1月高位继续下跌,因获利了结持续

* 中国需求成为焦点

* 欧元兑美元下滑,投资人持续担心希腊

* 市场关注:周五美国公布的非农就业报告

路透纽约/伦敦2月2日电---期铜周四下跌逾1%,为过去五个交易日中第四天下跌,因投资人担忧希腊债务违约及迹象显示最大铜买家中国需求迟滞,期铜从其1月升势继续回落.

美国另一轮良好的经济数据,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称正看到迹象显示影响美国企业投资的一些不确定性可能减弱,但铜价未能从中得到支持.

反而,投资人对期铜年初开始的强劲升势继续锁定利润,此轮升势使铜价从低位至高位累计攀升14%,触及四个月高点.周五关键的美国月度就业数据出炉前的谨慎情绪,增加了获利了结动能.

"市场有点过了头.利多趋势完整,市场只是失去一些动能,需要一些整固,"LOGIC Advisors合作夥伴Bill O'Neill说.

"尽管迹象显示全球情况改善,但铜价很大程度上已经反映了这一因素.我认为需要一些新消息推动铜价升至4美元(每吨8,818美元)."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌95美元,或1.1%,报每吨8,345美元,从上周触及的四个月高位8,679.50美元回落的幅度达到约4%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌6.10美分,或1.6%,报每磅3.7810美元,交投区间介於3.7670-3.8195美元.上周五其触及四个月最高位3.9390美元.

随着铜价从高位继续下跌,成交量上升.根据汤森路透数据,纽约尾盘成交量超过56,000口,较30天均值高出超过25%.

在迹象显示中国消费者不愿意在目前铜价水准买入後,铜价延续本周的跌势.

"最近的铜价走势是因投资人预期中国在农历新年後将会买入.我认为短期风险是人们可能将会失望,"Natixis商品研究部主管Nic Brown说.

"中国实货铜溢价下跌.这对我来说中国保税仓库铜库存增加的明确迹象,这意味着目前中国的绝对需求水平并不良好."

瑞信在研究报告表示,"铜价要从目前水平进一步上升,依我们看,诸如实货溢价或库存等需为情况改善提供显然而见的凭证."

和汇率有关的卖压亦打压铜价.欧元兑美元回吐稍早升幅,因投资人持续担忧希腊债务危机未得到解决.

行业消息方面,澳洲矿业公司XstrataXTA.L周四表示,已收到嘉能可(GLEN.L)的提议,商洽进行全数以股权等价交换的合并.[nCT0502663]这两家公司合并将产生一家总值超过500亿英镑的集团.

以下为1853GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.60 -5.60 -1.46 343.60 10.19

LME期铝 2195.00 -70.00 -3.09 2020.00 8.66

LME期铜 8344.00 -96.00 -1.14 7600.00 9.79

LME期铅 2164.00 -71.00 -3.18 2035.00 6.34

LME期镍 20875.00 -100.00 -0.48 18710.00 11.57

LME期锡 24145.00 -10.00 -0.04 19200.00 25.76

LME期锌 2095.00 -36.00 -1.69 1845.00 13.55

上海期铝 16270.00 55.00 +0.34 15845.00 2.68

上海期铜 59880.00 380.00 +0.64 55360.00 8.16

上海期锌 15945.00 170.00 +1.08 14795.00 7.77

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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