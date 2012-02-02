〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,USDA强劲出口销售数据带动市场

路透2月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,盘中交投震荡.交易商称美国一周出口数据强劲提振市场表现,不过仍位於周三触及的近三周高点下方.
美国农业部(USDA)公布上周玉米出口销售达97.49万吨,高於预期的70-95万吨.其中包括2012/13销售年度运往中国的5万吨玉米,交易商将此视作多头信号.
此外,USDA还确认有10.734万吨2011/12年交付的美国玉米运往日本.
CBOT小麦期货下跌近2%,给玉米市场带来压力.
美元兑欧元因欧债危机忧虑走强,但美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克就美国经济发表言论後下滑.美元在平盘上下方游走对农作物商品提来不一致的讯息.
高盛将CBOT玉米期货的三个月和六个月价格预估从之前的每蒲式耳6.30美元调升至6.90美元,称因美国库存紧张和南美作物收获预期降低.
高盛保持12个月玉米价格预估在5.25美元不变,称预计2012/13年美国玉米种植面积将提高到9,450万英亩,将提高供给.
南美天气转为有利作物.一个月前饱受乾旱和炎热困扰的阿根廷预计将迎来更多降雨.
"未来两周阿根廷将有阵雨和暴风雨,预计近乎全境将会出现降水."World Weather气象学者Andy Karst称.
CBOT-3月玉米合约CH2收高1美分,报每蒲式耳6.43美元.
今日CBOT玉米预估成交量为322,655口.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿