〔全球金市〕金价升至两个月高位,市场关注美国非农就业数据

* 金价连续第三个交易日触及两个月高位

* 美国一周初请失业金数据帮助提振风险偏好,提升了金价

* 铂族金属因美国汽车销售令人鼓舞而上涨

* 市场关注:周五美国将公布1月非农就业数据

路透纽约/伦敦2月2日电---金价周四升至两个月高位,因美国一周初请失业金人数降幅大於预期,但分析师称如果周五美国非农就业数据令人失望,那麽金价可能将回软.

金价连续第三天上涨,扳回稍早跌幅,因令人鼓舞的一周初请失业金报告显示就业市场正在复苏,周五美国将公布倍受关注的1月非农就业报告.

今年以来金价累计涨近12%,上周美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,预计将把近零利率维持到2014年底,此後金价升势加剧.

"如果明天的非农就业数据令人失望,那麽资金将到短期美国公债中避险.这将导致股市和贵金属出现修正性走势."投资银行Global Hunter Securities宏观策略师Richard Hastings称.

1907GMT,现货金XAU=涨0.7%,报每盎司1,755.80美元,稍早曾升至12月2日以来最高位1,760.70美元.

美国4月期金GCJ2结算价涨9.80美元,报每盎司1,759.30美元.成交量比30日均值低约20%,但大致与近期趋势相符.

现货银XAG=涨1.6%,报每盎司34.23美元.

美国1月就业增长之势可能将放缓,因假期销售旺季时雇佣的临时工已被解聘,但就业市场改善之势应维持不变.路透调查显示,1月非农就业岗位料增长15万.

"我们预计2012年金价将升至新高,尽管极端风险厌恶情绪可能随时引发金价回调,"法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay称.

Tremblay称,近期风险偏好反弹激发了黄金买盘,有证据显示欧美金条和金币需求依然高涨.

中国官方数据显示去年中国黄金产量升至创纪录高位的360.95吨,但市场大致忽略了这一数据.

铂族金属价格上升,因有消息称,1月美国汽车销售意外强劲增长逾11%,这是近两年半来汽车业最高销售年率.

现货铂金XPT=涨0.8%,报1,624.49美元,现货钯金XPD=升1.5%,报704.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 目前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1759.30 9.80 0.6 1743.30 1763.80 124,860

COMEX 3月白银期货 34.175 0.368 1.1 33.455 34.350 45,641

COMEX 4月铂金期货 1629.90 6.70 0.4 1617.50 1635.90 4,760

COMEX 3月钯金期货 707.65 10.95 1.6 692.95 710.00 4,861

现货金 XAU= 1755.80 12.10 0.7 1741.80 1760.70

现货银 XAG= 34.230 0.540 1.6 33.480 34.310

现货铂金 XPT= 1624.49 12.76 0.8 1618.00 1629.49

现货钯金 XPD= 704.47 10.25 1.5 694.00 706.22

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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