〔美国股市〕ADR收升,日本银行类ADR劲扬

路透纽约2月2日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四小幅上升,守住年初以来的强劲涨势,因投资者再次聚焦于高风险资产.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR自去年12月底以来累计升8.2%.同期标普500指数.SPX涨5.1%.
银行股在新一年表现良好,尽管市场持续担心欧元区是否会完全解决其债务问题.
日本最大的证券公司--野村控股(8604.T)第三季净利为178亿日圆,受益於其欧洲投资银行业务营收大增.在美国上市的野村控股(NMR.N)跳升4.5%,报3.95美元.
三菱UFJ金融集团(MTU.N)升0.8%,报4.80美元,瑞穗金融集团(MFG.N)涨1.6%,报3.11美元.
欧洲银行股中,西班牙国际银行STD.N大涨2.22%,报8.26美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)上扬2.17%,至8.93美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.32%,标普500指数收升0.11%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升0.14%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨0.66%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬0.46%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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