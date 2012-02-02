〔加拿大股市〕收高,因商品相关类股和Open Text股价上涨

路透多伦多2月2日电---加拿大主要股指周四收升,受助於商品相关类股上涨,及企业软件公司Open Text OTC.TO公布季度获利大幅跳升後其股价暴涨.
Open Text股价暴升14.6%,报60.34加元,对大盘的贡献较大.周三该公司公布季度获利跳升28%,因服务,科技和金融业客户需求强劲.
大盘指数的资讯科技(IT)分项指数上扬3.7%.Open Text为该分项指数的成份股.
其他上涨个股方面,Barrick Gold (ABX.TO)升0.9%,报49.72加元,且扶助材料类分项指数升约1%.
周四金价升至两个月高位,因美国一周初请失业金人数跌幅多於预期.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升35.82点或0.29%,报12,553.48点.大盘10大类股中,六类股上扬.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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