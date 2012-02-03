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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 23:10 BJT

〔表格〕美国12月工厂订单增加1.1%,市场预估为增加1.5%

路透2月3日电---美国商务部周五公布,美国12月工厂订单增加1.1%,预估为增加1.5%,11月工厂订单修正为增加2.2%,前值为增加1.8%.

美国12月耐久财(耐用品)订单修正後仍为增长3.0%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

12月 11月 10月

总体新订单 1.1 2.2 -0.2

扣除运输 0.6 0.5 0.4

扣除国防 1.3 2.3 0.3

耐久财 3.0 4.2 0.1

电脑/电子产品 0.6 -6.4 1.3

运输设备 5.4 16.6 -4.5

非国防资本财 6.0 9.3 -3.5

扣除飞机的非国防资本财

3.1 -1.5 -0.9 (完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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