〔表格〕美国12月工厂订单增加1.1%,市场预估为增加1.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---美国商务部周五公布,美国12月工厂订单增加1.1%,预估为增加1.5%,11月工厂订单修正为增加2.2%,前值为增加1.8%.
美国12月耐久财(耐用品)订单修正後仍为增长3.0%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
12月 11月 10月
总体新订单 1.1 2.2 -0.2
扣除运输 0.6 0.5 0.4
扣除国防 1.3 2.3 0.3
耐久财 3.0 4.2 0.1
电脑/电子产品 0.6 -6.4 1.3
运输设备 5.4 16.6 -4.5
非国防资本财 6.0 9.3 -3.5
扣除飞机的非国防资本财
3.1 -1.5 -0.9 (完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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