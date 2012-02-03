〔美国经济〕1月27日当周领先指标小升,增长年率也改善--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约2月3日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周温和上升,其增长年率也得到改善.
ECRI表示,美国1月27日止当周领先指标(WLI)小升至123.1,之前一周修正後为122.7,原先公布为122.8.
该指标的增长年率升至负5.2%,之前一周修正後为负6.6%.
ECRI称增长率升至22周高位.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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