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市场报道 | 2012年 2月 3日 星期五 23:39 BJT

〔美国经济〕1月27日当周领先指标小升,增长年率也改善--ECRI

路透纽约2月3日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周温和上升,其增长年率也得到改善.

ECRI表示,美国1月27日止当周领先指标(WLI)小升至123.1,之前一周修正後为122.7,原先公布为122.8.

该指标的增长年率升至负5.2%,之前一周修正後为负6.6%.

ECRI称增长率升至22周高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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