〔欧洲汇市〕英镑兑美元因美国就业数据而下滑,兑欧元上涨

* 英国服务业PMI数据改善,希腊忧虑提振英镑兑欧元

* 尽管英国数据好转,但仍料英国央行将推出更多QE

* 英国央行MPC委员普森认为通胀势将下跌

路透伦敦2月3日电---英镑兑美元周五下滑,此前美国就业数据强於预期,打压美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出进一步货币政策的预期,因而提振美元.

不过英镑兑欧元上涨,此前英国服务业PMI数据良好,缓和了英国经济陷入衰退的忧虑,尽管市场仍认为下周英国央行可能选择推出另一轮量化宽松政策.

MARKIT/英国皇家采购与供应学会(CIPS)周五公布,英国1月服务业采购经理人指数(PMI)为56.0,为3月以来最高,12月为54.0,路透调查预估为53.5.

如果有进一步凭证显示英国经济不是如之前所想的糟糕,该数据接着本周稍早直指建筑业和制造业扩张的数据,可能为英镑接下来的走势带来提振.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,至1.5793美元,远低於稍早触及的日内高位1.5862美元,後者与2月1日的日高1.5884距离不远.英镑升穿该水准将创两个半月高位.

不过强大阻力位料在200天移动均线切入位的1.5957美元,自去年10月底来英镑一直未能突破200移动均线.

美国数据显示非农就业岗位增幅远多於预期及失业率下降後,欧元兑美元下跌,英镑跟随欧元跌势.

投资人对欧元仍持谨慎态度,因就希腊债务交换协议展开的磋商仍然迟迟未有结果,且葡萄牙公债收益率仍在异常高位.

这扶助拉低欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%,至0.8301英镑,尽管欧元仍然留守在今年0.8222-0.8409英镑区间内.

摩根士丹利策略师称,他们仍预料英镑兑美元将承压,但现在也认为相对欧元,英镑将更强劲.他们将其欧元/英镑年底目标预估从0.85英镑上调至0.76英镑.

市场广泛预期下周英国央行将公布推出追加500亿英镑规模的量化宽松政策,以支持英国经济复苏,尽管英国经济近期显示复苏迹象.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在访问中表示,英国央行可能推出更多经济刺激措施,因看来通胀势将下跌,与预期一致.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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