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市场报道 | 2012年 2月 4日 星期六 06:20 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升四日,本月收涨1.1%

路透2月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨1.3%,录得四日连涨,受现货市场上涨和南美作物收成预估下调推动.

大豆期货盘中触及2011年10月28日以来最高位.

现货市场上,农场主出售大豆活动放缓亦提振豆粕和豆油期货,因加工厂供给紧张.

原油上扬给大豆全系提供支持.

本周大豆期货收涨1.1%,为连续第三周上涨.

交易商称,台湾早餐大豆采购协会(Breakfast Soybean Procurement Association)标购最多6万吨巴西大豆,船期为3月11-25日.

分析机构Informa Economics下调了2011/12年阿根廷和巴西大豆产量预估.

CBOT-3月大豆合约Sc1大涨15-1/2美分,收报每蒲式耳12.32-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收高0.46美分,报每磅51.65美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨5.2美元,报每短吨328.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为178,700口,豆油为71,071口,豆粕为54,060口.

以下为CBOT农产品期货在2019GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 644.50 1.50 0.2% -0.3%

CBOT大豆Sc2 1232.50 15.50 1.3% 2.8%

CBOT豆粕SMc2 328.60 5.20 1.6% 6.2%

CBOT豆油BOc2 51.65 0.46 0.9% -0.8%

CBOT小麦Wc1 660.75 -2.00 -0.3% 1.2%

CBOT稻米RRc2 1387.50 23.50 1.7% -5.0%

欧盟小麦BL2X1 217.25 1.50 0.7% 7.3%

美国原油期货CLc1 97.58 1.22 1.3% -1.3%

道琼工业指数.DJI 12,853 147 1.2% 5.2%

现货金XAU= 1726.10 -33.29 -1.9% 10.4%

欧元/美元EUR= 1.3143 0.0001 0.0% 1.5%

美元指数.DXY 78.9680 -0.0230 0.0% -1.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 647 -4 -0.6% -62.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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