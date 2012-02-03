〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升四日,本月收涨1.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨1.3%,录得四日连涨,受现货市场上涨和南美作物收成预估下调推动.
大豆期货盘中触及2011年10月28日以来最高位.
现货市场上,农场主出售大豆活动放缓亦提振豆粕和豆油期货,因加工厂供给紧张.
原油上扬给大豆全系提供支持.
本周大豆期货收涨1.1%,为连续第三周上涨.
交易商称,台湾早餐大豆采购协会(Breakfast Soybean Procurement Association)标购最多6万吨巴西大豆,船期为3月11-25日.
分析机构Informa Economics下调了2011/12年阿根廷和巴西大豆产量预估.
CBOT-3月大豆合约Sc1大涨15-1/2美分,收报每蒲式耳12.32-1/2美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收高0.46美分,报每磅51.65美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨5.2美元,报每短吨328.6美元.
今日CBOT大豆预估成交量为178,700口,豆油为71,071口,豆粕为54,060口.
以下为CBOT农产品期货在2019GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 644.50 1.50 0.2% -0.3%
CBOT大豆Sc2 1232.50 15.50 1.3% 2.8%
CBOT豆粕SMc2 328.60 5.20 1.6% 6.2%
CBOT豆油BOc2 51.65 0.46 0.9% -0.8%
CBOT小麦Wc1 660.75 -2.00 -0.3% 1.2%
CBOT稻米RRc2 1387.50 23.50 1.7% -5.0%
欧盟小麦BL2X1 217.25 1.50 0.7% 7.3%
美国原油期货CLc1 97.58 1.22 1.3% -1.3%
道琼工业指数.DJI 12,853 147 1.2% 5.2%
现货金XAU= 1726.10 -33.29 -1.9% 10.4%
欧元/美元EUR= 1.3143 0.0001 0.0% 1.5%
美元指数.DXY 78.9680 -0.0230 0.0% -1.5%
波罗的海
乾散货指数.BADI 647 -4 -0.6% -62.8%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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