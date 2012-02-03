〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升四日,本月收涨1.1%

现货市场上,农场主出售大豆活动放缓亦提振豆粕和豆油期货,因加工厂供给紧张.

交易商称,台湾早餐大豆采购协会(Breakfast Soybean Procurement Association)标购最多6万吨巴西大豆,船期为3月11-25日.

分析机构Informa Economics下调了2011/12年阿根廷和巴西大豆产量预估.

CBOT-3月大豆合约Sc1大涨15-1/2美分,收报每蒲式耳12.32-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收高0.46美分,报每磅51.65美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨5.2美元,报每短吨328.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为178,700口,豆油为71,071口,豆粕为54,060口.

CBOT玉米Cc1 644.50 1.50 0.2% -0.3%

CBOT大豆Sc2 1232.50 15.50 1.3% 2.8%

CBOT豆粕SMc2 328.60 5.20 1.6% 6.2%

CBOT豆油BOc2 51.65 0.46 0.9% -0.8%

CBOT小麦Wc1 660.75 -2.00 -0.3% 1.2%

CBOT稻米RRc2 1387.50 23.50 1.7% -5.0%

美国原油期货CLc1 97.58 1.22 1.3% -1.3%

道琼工业指数.DJI 12,853 147 1.2% 5.2%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)