〔纽约期市〕软商品市场全面大涨,受美国就业数据带动

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约/伦敦2月3日电---软商品市场周五全线大涨,受助於美国就业报告.该报告可能预示经济复苏,且诸如糖,咖啡及可可等软商品的需求因此而上升.
美国公布1月非农就业岗位增长24.3万个,创九个月最大增幅,失业率降至近三年最低8.3%,显示上季成长势头保持到了2012年初.[ID:nCN1369462]
"报告使人们认为情况好转,会推动需求上升,"The Price Group分析师Jack Scoville说.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1升0.46美分,或约2%,报23.94美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨5.30美分,收报每吨635.10美元.
糖市供应过剩略有限制期糖升幅,尽管短期供应略为紧张.
咖啡和可可期货攀升,和期糖一起上涨,受美国就业数据提振.
罗布斯塔咖啡在上日触及三周低位後反弹,因交易员关注最大种植国越南的出口缓慢,其咖啡豆的贴水幅度可能收窄,或可能从贴水转为升水.
3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收升37美元,或约2%,报每吨1,837美元.纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2涨0.35美分,收报每磅2.1595美元,高於周四触及的六周低位2.1385美元.
ICE-3月可可期货CCc1收升85美元,或3.8%,报每吨2,300美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1上涨53英镑,或3.5%,收报每吨1,502英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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