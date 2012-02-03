〔纽约期市〕软商品市场全面大涨,受美国就业数据带动

路透纽约/伦敦2月3日电---软商品市场周五全线大涨,受助於美国就业报告.该报告可能预示经济复苏,且诸如糖,咖啡及可可等软商品的需求因此而上升.

美国公布1月非农就业岗位增长24.3万个,创九个月最大增幅,失业率降至近三年最低8.3%,显示上季成长势头保持到了2012年初.[ID:nCN1369462]

"报告使人们认为情况好转,会推动需求上升,"The Price Group分析师Jack Scoville说.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1升0.46美分,或约2%,报23.94美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨5.30美分,收报每吨635.10美元.

糖市供应过剩略有限制期糖升幅,尽管短期供应略为紧张.

咖啡和可可期货攀升,和期糖一起上涨,受美国就业数据提振.

罗布斯塔咖啡在上日触及三周低位後反弹,因交易员关注最大种植国越南的出口缓慢,其咖啡豆的贴水幅度可能收窄,或可能从贴水转为升水.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收升37美元,或约2%,报每吨1,837美元.纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2涨0.35美分,收报每磅2.1595美元,高於周四触及的六周低位2.1385美元.

ICE-3月可可期货CCc1收升85美元,或3.8%,报每吨2,300美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1上涨53英镑,或3.5%,收报每吨1,502英镑.(完)