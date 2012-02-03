〔金属期市〕期铜录得连续第四周上扬,因非农就业和服务业数据强劲

* 强劲美国数据帮助期铜连续第四周上涨

* 美国1月非农就业人口增加24.3万人,超出预期

* 上海铜库存大涨36.6%

路透纽约/伦敦2月3日电---期铜周五大涨近3%至一周高位,美国强劲劳动力市场数据和服务业数据增强了投资者对经济复苏力道的信心,并推动市场上扬.

铜与全球股市一并激涨,Nasdaq指数.IXIC升至11年高位.数据显示美国1月非农就业人数增加24.3万人,增幅高於分析师预期,同时失业率跌至三年低位8.3%.

另一份报告显示,美国服务业成长速度意外加速至近一年最高水平,也令多头人士感到欣喜.

"铜与股市一并走高,显示出市场正预期未来几个月经济成长将呈现更强的势头,而不是变弱."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说.

若浏览铜和股市间相关性,请点选(link.reuters.com/seq46s)

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跳涨230美元,或2.7%,收报每吨8,575美元.盘後期铜一度涨至8,597美元,为一周高点.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2劲扬12.05美分,或3.2%,报每磅3.9015美元,交投区间在3.7775-3.9055美元.

本周伊始,铜价自上周触及的四个月高点8,679.50美元(伦敦市场)和3.9390美元(纽约市场)回落,不过其在周五反弹,扶助录得连续第四周上涨.分析师预计多头动能将持续到下周.

"本周前半段时间,铜价曾下跌,但目前来看,本周则是实现小幅上涨.铜在1月表现非常抢眼,2月将继续走高.只要这种情况不发生改变,多头就有理由继续交易."Sarhan称.

尽管数据令美国经济前景更为亮丽,分析师们却警告称,金属市场走向可能受到主要消费国中国消息的主导.该国需求担忧仍挥之不去.

"中国前景(对於金属市场而言)更为重要.溢价走弱以及库存大量增加,令市场担忧愈发加重."

数据显示,由於1月进口强劲和春节假期间铜消费放缓,过去两周上海期货交易所监控的仓库中,铜库存大涨了逾三分之一,显示需求放缓迹象.

"鉴於中国春节的原因,很难判断这些数字,不过无论如何,看起来进口大幅增加并没有迅速转化为消费,而是变成了库存,这值得注意."法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Stephen Briggs称.

1月中国非制造业走弱,也打压人气.

"整体上看,目前中国对金属的兴趣减少了,特别是在中国春节假日期间价格骤涨後."瑞士信贷银行在一份研究报告中称.

**关注嘉能可/Xstrata**

金属市场也在关注嘉能可(GLEN.L)和XstrataXTA.L间的收购谈判,这可能会催生出一家价值超过500亿英镑(790亿美元)的企业.

"人们将密切关注此事,"Briggs说."很显然,这类合并提升了矿业的聚合力,这会起到多头作用...不过对於消费者来说并不一定是好消息."

以下为1838GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.20 12.10 +3.20 343.60 13.56

LME期铝 2247.00 52.00 +2.37 2020.00 11.24

LME期铜 8560.00 215.00 +2.58 7600.00 12.63

LME期铅 2224.00 60.00 +2.77 2035.00 9.29

LME期镍 21305.00 455.00 +2.18 18710.00 13.87

LME期锡 24350.00 200.00 +0.83 19200.00 26.82

LME期锌 2154.00 59.00 +2.82 1845.00 16.75

上海期铝 16190.00 -80.00 -0.49 15845.00 2.18

上海期铜 59820.00 -60.00 -0.10 55360.00 8.06

上海期锌 15955.00 10.00 +0.06 14795.00 7.84

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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