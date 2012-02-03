〔纽约期市〕ICE期棉收高,受美国就业数据强劲提振

路透纽约2月3日电---棉花期货周五大幅收高,因美国就业数据强劲和担忧澳洲洪灾损及当地棉花作物,刺激投资者踊跃买入.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个,增幅为2011年4月以来最大,远超越分析师预期;1月失业率降至8.3%,为约三年来最低.[ID:nL2E8D32FC].这推升了金融和商品市场.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2扬升2.13美分,或2.2%,收报每磅96.34美分,盘中交投区间在94.12-97.86美分.

全周升幅为0.7%.

"期棉有望守稳96-98美分区域,"路易斯安那州独立棉花分析师Mike Stevens在被问及是否下周棉花能维持其涨势时指出.

ICE Futures数据显示,截止2月2日,未平仓合约为179,057口,本周新增超过11,500口.

1月份期棉累计上升近2%,录得连续第二个月涨幅,得益於商品市场人气回升.去年11月期棉暴跌10%.

另一个支撑因素是,澳洲东部遭遇夏季大暴雨引发居民撤离的警讯.Stevens称,这导致部分棉花交易商对澳洲作物前景感到不安,该国是主要棉花出口国.

根据汤森路透初步数据,周五总成交量超过23,800口,较30日均值高出约三分之二.

市场人士现转为关注下周四美国农业部(USDA)的月度供需报告.美国棉花协会也将发布2012年美国棉花种植年度调查.(完)