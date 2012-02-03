〔加拿大汇市〕加元兑美元涨至三个月高位,受助於美国就业数据强劲

路透多伦多2月3日电---加元兑美元周五升至逾三个月高位,因美国就业岗位急升,提振投资人对美国经济前景的信心.

加元兑美元CAD=D4大涨至0.9928加元,或1.0073美元,此为去年10月31日来最高水平,此前数据显示美国1月非农就业岗位增加24.3万个,增幅为2011年4月以来最大,远超越分析师预期;1月失业率降至8.3%,为约三年来最低.[ID:nL2E8D32FC]

稍早加拿大公布疲弱的就业数据後,加元兑美元触及1.0034加元的日内低位.

周五加元兑美元收报0.9936加元,或1.0064美元,高於周四收盘的0.9996加元,或1.0004美元.本周加元升0.7%,连涨四周.

加拿大统计局周五公布,该国1月就业岗位增加2,300个,低於预估的增加2.31万个.其中兼职工作岗位的增幅仅为5,900个,被全职工作岗位减少3,600个所抵销.1月失业率小升至7.6%,12月时为7.5%.[ID:nCN1369290](完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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