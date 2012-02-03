〔美国股市〕ADR受美国就业数据提振而上升,银行类ADR走强

路透纽约2月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上升超过1%,因强於预期的美国就业数据燃点了经济增强的希望,且对银行类ADR带来额外提振.

金融股是受经济改善为企业带来盈利的板块之一.

在美国上市的银行股中,汇丰控股HBC.N大涨2.7%,报44.34美元,巴克莱(BCS.N)跳涨4.7%,报15.10美元.巴西的Banco Bradesco (BBD.N)攀升1.6%,报18.59美元.瑞信(CS.N)升2.9%,报29.96美元.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个(路透调查预估为增加15万个),增幅为2011年4月以来最大,失业率为8.3%,为2009年2月以来最低(路透调查预估为8.5%).[ID:nCN1369462]

索尼(Sony)(SNE.N)暴涨12.4%,报19.21美元.Panasonic Corp PC.N升3.2%,报8.11美元.日本交易商称,投资人希望索尼的新执行长将令公司转亏为盈,此前索尼预期全年度或亏损29亿美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.4%,标普500指数收升1.5%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.62%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.19%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬0.98%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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