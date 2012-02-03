〔美国股市〕ADR受美国就业数据提振而上升,银行类ADR走强

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约2月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上升超过1%,因强於预期的美国就业数据燃点了经济增强的希望,且对银行类ADR带来额外提振.
金融股是受经济改善为企业带来盈利的板块之一.
在美国上市的银行股中,汇丰控股HBC.N大涨2.7%,报44.34美元,巴克莱(BCS.N)跳涨4.7%,报15.10美元.巴西的Banco Bradesco (BBD.N)攀升1.6%,报18.59美元.瑞信(CS.N)升2.9%,报29.96美元.
美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个(路透调查预估为增加15万个),增幅为2011年4月以来最大,失业率为8.3%,为2009年2月以来最低(路透调查预估为8.5%).[ID:nCN1369462]
索尼(Sony)(SNE.N)暴涨12.4%,报19.21美元.Panasonic Corp PC.N升3.2%,报8.11美元.日本交易商称,投资人希望索尼的新执行长将令公司转亏为盈,此前索尼预期全年度或亏损29亿美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.4%,标普500指数收升1.5%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.62%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.19%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬0.98%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。