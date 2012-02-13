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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 00:27 BJT

〔表格〕白宫在预算案年度中预计今年实质GDP成长年率为2.7%

路透2月13日电---以下是周一总统奥巴马在2013财年预算案中美国白宫对美国经济的预估.

(年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动;就业和利率预估为平均年率)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

实质国内生产总值(GDP) 1.8 2.7 3.0 3.6 4.1 4.0 3.9

GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8

消费者物价指数(CPI) 3.2 2.2 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1

失业率 9.0 8.9 8.6 8.1 7.3 6.5 5.8

三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.4 2.7 3.9 4.1

10年期美国公债收益率 2.8 2.8 3.5 3.9 4.4 4.7 5.0

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