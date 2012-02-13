〔表格〕白宫在预算案年度中预计今年实质GDP成长年率为2.7%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透2月13日电---以下是周一总统奥巴马在2013财年预算案中美国白宫对美国经济的预估.
(年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动;就业和利率预估为平均年率)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
实质国内生产总值(GDP) 1.8 2.7 3.0 3.6 4.1 4.0 3.9
GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8
消费者物价指数(CPI) 3.2 2.2 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1
失业率 9.0 8.9 8.6 8.1 7.3 6.5 5.8
三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.4 2.7 3.9 4.1
10年期美国公债收益率 2.8 2.8 3.5 3.9 4.4 4.7 5.0
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。