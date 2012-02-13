〔英国债市〕英债期货由跌转升,因对希腊情势的担忧依然存在

路透伦敦2月13日电---英国公债期货周一尾盘扭转稍早跌势小涨,因希腊反对撙节法案的示威活动愈演愈烈,投资人也愈发担心希腊是否能避免无序违约.

希腊国会周日通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产,而雅典市中心出现暴动,建筑物起火燃烧,暴力事件也蔓延至其他城市.[ID:nCT0506721]

希腊政府发言人称党派领导人周三前必需做出支持实施撙节措施的书面承诺.

3月英债期货FLGH2收高8个跳动点,报115.65,可比德债FGBLH2收平,尾盘一度由跌转升.

现货公债市场上,10年期英债收益率下跌约2个基点,报2.12%.

英国央行在追加量化宽松政策後首次进行公债回购,今日回购的15亿英镑三年期至七年期英债获得投标倍数为2.75.

分析师表示,在周三希腊救助计划通过前,市场可能保持动荡走势.

周二,英国将发布1月消费者物价指数,市场预计通胀将由12月的4.2%降至3.6%.这将支持英国央行对通胀将在今年年初下滑,并在年底前降至2%目标以下的预估.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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