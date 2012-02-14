〔欧元债市〕德债期货上涨,因担心欧元区官员是否能批准金援希腊

中国货币市场：月末资金面收敛，公开市场仍净回笼且大行出资意愿有限

路透上海2月28日 - 2月最后一个交易日，中国银行间市场周二资金供给较上日明显收敛。交易员表示，央行公开市场连续第四日净回笼，同时叠加月末最后一天，大行等机构出资意愿不高，流动性略显紧势，非银等机构轧平头寸难度加大。 他们并认为，在货币政策偏紧基调下，预计随着今年一季度末表外理财纳入MPA(宏观审慎评估)监管的新规实施，3月资金面仍将维持紧平衡局面。 “央妈还在净回笼，今天又是月末，大行供给很少的，(资金)明显感觉比昨天紧了，”上海一银行交易员称，“昨天资金其实也偏紧，今天到临近中午我们才好不容易轧平头寸。” 他并提到，很多非银机构和小农商行头寸都没平，非银拆入隔夜和七天期品种的价格都在5.5%-6%之间。 央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日净回笼500亿元。 华北一银行交易员表示，对于造成资金面偏紧的原因，不排除2月底有部分机构受LCR(流动性覆盖率)指标监管影响，为了优质流动性资产能达标，逐步限制对