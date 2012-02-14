〔欧元债市〕德债期货上涨,因担心欧元区官员是否能批准金援希腊

* 德债上涨,因担心欧元集团对希腊的决定
* 意大利公债标售成功,关注西班牙公债供应
* 市场焦点仍在希腊
路透伦敦2月14日电---德国公债价格周二上涨,因投资人担心欧元区官员能否批准对希腊的第二轮金援,以令该国避免无序违约,这刺激了对避险资产的需求.
欧元区财长应在周三对是否批准对希腊1,300亿欧元第二轮金援作出最终决定,但仍等待希腊就如何再削减3.25亿欧元预算的更多细节.
"目前市场已可能在为明晚的大事件做准备,"德国商业银行驻伦敦的利率策略师David Schnautz表示,"市场对希腊金援方案顺利实施的高预期有进一步降温的空间."
3月德债期货FGBLH2扭转稍早因意大利成功标售公债录得的跌势,最终报138.48,在意大利公债标售後触及日低137.89.
一伦敦交易商表示,"德债期货在137-139区间,我们多次测试该水准当仍未真正突破.目前德债价格走强,但很可能因消息而改变走势."
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌3个基点,报1.9%.
意大利公债因希腊忧虑而回吐了稍早的升势,10年期意大利公债较可比德债收益率差IT10YT=TWEB扩阔至368基点,在公债标售後一度缩窄至362个基点.
意大利10年期公债收益率报5.58%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB报5.31%,较可比意大利公债收益率差持稳在约27个基点.路透报导称欧盟可能对西班牙拖延推出撙节措施予以惩罚.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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