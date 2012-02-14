版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 05:08 BJT

〔韩国数据〕韩国1月进口物价较上年同期增长加快至7.9%--央行

路透2月15日电---韩国央行周三公布:

* 韩国1月进口物价较上年同期增长7.9%,12月为同比增长7.1%

* 韩国1月出口物价较上年同期增长4.6%,12月为同比增长2.5%(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐