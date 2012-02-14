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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 05:13 BJT

〔标题新闻〕希腊保守党领袖预计将在周三呈交支持该国撙节措施的书面承诺--政府消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DE8J1]

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