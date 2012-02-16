〔纽约汇市〕欧元兑美元上扬,因希腊有望在几天内达成债务互换协议

* 希腊债务互换协议有望在几天内达成

* 美国初请失业金人数和房屋开工数据胜预期

* 美元兑日圆触及干预行动以来的最高位

路透纽约2月16日电---欧元兑美元周四上扬,因希腊有望很快达成债务互换协议提振投资者情绪和风险胃纳.

欧元区消息人士周四透露,欧元区成员国央行将会在希腊与民间债权人达成协议前,将所持希腊债券换为新债以免遭遇被动损失.债券互换料将在周末发生.

GFT Forex研究主管Kathy Lien指出,如果希腊债务互换协议在周一敲定,随後希腊第二批援助计划细节出炉,欧元兑美元或将回升至1.33上方.

"希腊债务问题有望取得一些具体进展正提振风险胃纳,并推高欧元,"Lien并称,"我们最终走到了正确的方向."

欧元兑美元周四一度升至1.3148的高位,远离日内低点1.2973,後者为1月25日以来最低水准.1.3148的高位明显突破1.30的心理支撑位.

欧元兑美元EUR=最新升0.6%,报1.3144.

欧元兑日圆EURJPY=也走高,一度高见103.77,为去年12月12日以来最高位.最新升1.3%,报103.76.

Lien指出,但欧元买盘依然"谨慎",因市场等待观望希腊债务互换和援助协议的确发生.

在下周一欧元区财长会议上希腊将努力达成1,300亿欧元救助计划,以避免无序违约.

"有传言称,希腊正在换债,而且很有可能短期内达成协议,市场正在对这些传言作出反应,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk称.

与此同时,美国经济数据优於预期已改善了纽约汇市早盘的人气,帮助美元兑日圆触及去年10月31日日本当局单方面干预汇市打压日圆以来的最高位.

数据显示美国就业市场和楼市都在好转,上周初请失业金人数降至近四年低点,1月美国房屋开工率高於预期.[US-ECI-CLN]

美元兑日圆JPY=一度升至78.96日圆,最新上涨0.7%,报78.89日圆.

美元兑日圆本周升穿200日移动均线後,前景受到提振.不过,一些分析师表示,除非美国两年期公债收益率上涨,否则只要当前全球经济和政治环境保持不变,美元仍可能停留在80日圆下方.

欧元区债务互换可能性的消息缓解了欧元压力,此前欧元区各国财长周三未能就希腊新救助协议达成一致,相关决定将推迟到下周一.

Action Economics全球货币分析部门主管Ronald Simpson称,市场仍预计希腊将会避免无序违约.

"希腊、葡萄牙和西班牙将会脱离险境,市场对此信心很足."他说.(完)

--编译 肖群英/于春红/洪曦;审校 李军

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