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市场报道 | 2012年 2月 18日 星期六 05:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.35%,Nasdaq指数收低0.27%

路透纽约2月17日电---美国股市周五涨跌互见,道指和标准普尔500指数收升,Nasdaq指数收低.在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升45.79点,或0.35%,至12,949.87点;标准普尔500指数.SPX上涨3.19点,或0.23%,至1,361.23点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.07点,或0.27%,至2,951.78点.

本周,道指上涨1.2%,标准普尔500指数扬升1.4%,Nasdaq指数涨1.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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