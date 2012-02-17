〔美国股市〕道琼工业指数收高0.35%,Nasdaq指数收低0.27%

美国股市：道琼工业指数收升0.17%，纳斯达克指数收跌0.43%
路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。
路透纽约2月17日电---美国股市周五涨跌互见,道指和标准普尔500指数收升,Nasdaq指数收低.在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升45.79点,或0.35%,至12,949.87点;标准普尔500指数.SPX上涨3.19点,或0.23%,至1,361.23点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.07点,或0.27%,至2,951.78点.
本周,道指上涨1.2%,标准普尔500指数扬升1.4%,Nasdaq指数涨1.7%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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