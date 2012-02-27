〔欧元债市〕两年期意大利公债上涨,因预计欧洲央行本周将提供更多资金

* 两年期意大利公债收益率触及11个月低点,受LTRO预期带动
* 德债期货逼近纪录高位,因梅克尔有关救助的言论
路透伦敦2月27日电---两年期意大利公债周一大涨,後市或进一步走强,因投资人为本周欧洲央行进一步提供三年期融资做准备,尽管欧债危机引发的避险需求提振德债期货一度逼近纪录高位.
德国总理梅克尔在寻求议会支持对希腊的新救助方案时表示,不能担保救助将奏效後,德债盘中触及逾一个月高位.梅克尔之後以微弱优势赢得对救助协议的支持.
在欧洲央行周三进行三年期再融资操作(LTRO)前,投资人调整仓位,令较高风险投资人对短债的兴致获得支撑.两年期意大利公债收益率盘中低见2.75%,为11个月最低.
两年期意大利公债IT2YT=TWEB收益率跌18个基点,报2.73%,两年期西班牙公债ES2YT=TWEB收益率跌10个基点,报2.61%.
在有更多欧洲央行资金支撑短债需求前景下,意大利周一标售的六个月国库券得标利率跌向1%,为17个月最低.
欧洲央行进一步提供流动性可能为周二意大利公债标售带来有利的背景.
3月德债期货FGBLH2升71个跳动点,报139.74,但在盘後德国批准希腊救助方案後,脱离该水准.该期货在1月创下140.23的纪录高位.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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