(重温稿)〔美国股市〕标普500指数录得今年最大跌幅,因希腊债务协商再遇阻力

* 标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅

* 希腊债务谈判遇挫,景气类股受创

* 投资人预计在股市大涨後将有回调

* 道指收低0.7%,标普500指数收挫0.7%,Nasdaq指数下滑0.8%

路透纽约2月10日电---美国股市周五下跌,标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅,此前希腊久拖不决的债务协议再遇阻力,令股市结束五周连涨势态.

道指30家成份股中仅有一家收高,标普10大类股全军覆没,能源、金融和原材料等景气类股跌幅居前.

CBOE波动性指数.VIX跳升11.6%,为三个月最大百分比升幅.

投资人曾急切等待希腊救助方案出台,令该国得以避免无序违约.

本周协议终於达成,但几乎马上遭遇问题,欧洲领导人呼吁该国进一步采取撙节措施,但希腊一些议员表示不会支持该协议.

希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国需要在数日内就是否接受救助协议条款作出决定.

美国银行(BAC.N)跌1.3%,报8.07美元,卡特彼勒(CAT.N)跌1%,报111.75美元,美国铝业(AA.N)下挫3.3%,报10.29美元.

道琼工业指数.DJI收低89.23点,或0.69%,至12,801.23点;标准普尔500指数.SPX下跌9.31点,或0.69%,至1,342.64点.Nasdaq指数.IXIC下滑23.35点,或0.80%,至2,903.88点.

一些分析师表示,他们认为周五下跌仅是整体升势的一次暂停.即使今日收低,标普500指数今年迄今仍大涨6.8%,仍在七个月高位附近.

Eaton Vance首席股市投资长Duncan Richardson表示,"有许多原因市场希望在此喘息...自10月20%的升幅是需要谨慎的理由,特别是因期间波动性已经大幅下滑."

本周,标普500指数下滑0.2%,周五结束了三日连涨.道指下跌0.5%,Nasdaq指数小跌不到0.1%.

汤森路透/密西根大学消费者信心2月初值为72.5,1月终值为75.0的去年2月来最高,该数据也令市场承压.

波士顿Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示,纽约证交所八成股票都在200日移动均值上方交投,这是超买的迹象.

在Nasdaq市场,Expedia(EXPE.O)下滑1.8%,报33.54美元,昨日该公司公布的业绩令人失望.

本季业绩乏善可陈,根据汤森路透,标普500指数成份股企业第四季净利成长幅度目前为8.9%,但不计入苹果(AAPL.O),整体成长幅度仅为5.8%.

上涨个股中,LinkedIn CorpLNKD.N暴涨18%,报89.96美元,昨日该公司公布的首季财测强劲,促使至少三家券商上调该股目标价.

纽约证交所中近四分之三的股票下跌,但在Nasdaq中约72%的股票收低.

交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为66.7亿股,低於上年日均78.4亿股的水平.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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