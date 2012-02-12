(重温稿)〔美国股市〕标普500指数录得今年最大跌幅,因希腊债务协商再遇阻力

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅
* 希腊债务谈判遇挫,景气类股受创
* 投资人预计在股市大涨後将有回调
* 道指收低0.7%,标普500指数收挫0.7%,Nasdaq指数下滑0.8%
路透纽约2月10日电---美国股市周五下跌,标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅,此前希腊久拖不决的债务协议再遇阻力,令股市结束五周连涨势态.
道指30家成份股中仅有一家收高,标普10大类股全军覆没,能源、金融和原材料等景气类股跌幅居前.
CBOE波动性指数.VIX跳升11.6%,为三个月最大百分比升幅.
投资人曾急切等待希腊救助方案出台,令该国得以避免无序违约.
本周协议终於达成,但几乎马上遭遇问题,欧洲领导人呼吁该国进一步采取撙节措施,但希腊一些议员表示不会支持该协议.
希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国需要在数日内就是否接受救助协议条款作出决定.
美国银行(BAC.N)跌1.3%,报8.07美元,卡特彼勒(CAT.N)跌1%,报111.75美元,美国铝业(AA.N)下挫3.3%,报10.29美元.
道琼工业指数.DJI收低89.23点,或0.69%,至12,801.23点;标准普尔500指数.SPX下跌9.31点,或0.69%,至1,342.64点.Nasdaq指数.IXIC下滑23.35点,或0.80%,至2,903.88点.
一些分析师表示,他们认为周五下跌仅是整体升势的一次暂停.即使今日收低,标普500指数今年迄今仍大涨6.8%,仍在七个月高位附近.
Eaton Vance首席股市投资长Duncan Richardson表示,"有许多原因市场希望在此喘息...自10月20%的升幅是需要谨慎的理由,特别是因期间波动性已经大幅下滑."
本周,标普500指数下滑0.2%,周五结束了三日连涨.道指下跌0.5%,Nasdaq指数小跌不到0.1%.
汤森路透/密西根大学消费者信心2月初值为72.5,1月终值为75.0的去年2月来最高,该数据也令市场承压.
波士顿Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示,纽约证交所八成股票都在200日移动均值上方交投,这是超买的迹象.
在Nasdaq市场,Expedia(EXPE.O)下滑1.8%,报33.54美元,昨日该公司公布的业绩令人失望.
本季业绩乏善可陈,根据汤森路透,标普500指数成份股企业第四季净利成长幅度目前为8.9%,但不计入苹果(AAPL.O),整体成长幅度仅为5.8%.
上涨个股中,LinkedIn CorpLNKD.N暴涨18%,报89.96美元,昨日该公司公布的首季财测强劲,促使至少三家券商上调该股目标价.
纽约证交所中近四分之三的股票下跌,但在Nasdaq中约72%的股票收低.
交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为66.7亿股,低於上年日均78.4亿股的水平.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开