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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 22:17 BJT

〔标题新闻〕匈牙利央行声明称有理由维持谨慎政策,重要的是尽快同IMF/欧盟达成协议

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB3E8CB01H]

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