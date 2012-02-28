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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 00:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.100%,投标倍数为4.20

路透华盛顿2月28日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100

中值 0.090

低值 0.050

投资 0.101

价格/得标

价格 99.992222

高值得标比率 30.53%

投标倍数 4.20

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,701,200

总投标 167,991,766,200

竞争性投标得标 39,747,369,900

非竞争性投标得标 253,331,300

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/03/01

到期日 2012/03/29

CUSIP码 9127955F4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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