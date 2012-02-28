〔英国债市〕10年期英债收益率跌穿2%,市场静待欧洲央行流动性操作

路透伦敦2月28日电---10年期英债收益率周二跌穿重要的心理关口2%,为2月1日来首见,此前德债价格因对欧债危机的新忧虑而上扬.

德国总理梅克尔周一在议会投票中好不容易令第二轮希腊救助计划获得通过,但普通议员对於提供更多资金支持欧元区的做法反对声浪加剧.[ID:nCN1414232]

20国集团(G20)主要经济体告诉欧洲,如果要想获得外界更多的帮助,必须自己先拿出更多资金来应对债务危机.这使得德国面临更大压力,需要放弃反对扩大欧洲救助基金的立场.[ID:nCN1411822]

1600GMT,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1.5个基点,报2.00%,盘中稍早触及1.985%的低点.除了对欧债危机的担忧以外,本周大量英债赎回和票息支付资金再投入也在支撑英债价格.

但周三欧洲央行将向市场提供第二轮三年期再融资操作(LTRO),又一轮的低成本资金将涌入较高风险资产,这令债市升势受压.

10年期英债表现略逊於可比德债EU10YT=RR,收益率差扩阔1个基点,报略高於20个基点.

6月英债期货FLGM2结算价上涨8个跳动点至115.59,表现较可比德债期货FGBLM2逊色23个跳动点.美国公布耐久财订单数据後,英债期货触及115.82的日高.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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