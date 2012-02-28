〔欧洲股市〕小幅收高,投资者准备迎接欧洲央行新一轮再融资操作

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 欧洲央行定於周三向银行提供流动性

* Persimmon因现金股息计划大涨

* 关注"黄金交叉"多头信号

路透伦敦2月28日电---欧洲股市周二小幅上涨,投资者准备迎来欧洲央行(ECB)向银行系统提供的新一轮再融资操作,这是推动2012年市场上扬的一个主要因素.

分析师表示,股市将进一步受此举惠及,对美国经济有敞口的欧洲个股可能会上涨.道琼工业指数.DJI在正面的美国消费者信心数据发布後再度突破13,000点.

"我不认为市场将会因长期再融资操作(LTRO)而失望.我认为股市从现水平仍会有发展.一些对美国经济有相当敞口的个股价格仍看似低廉."SVM Asset Management总裁Colin McLean称.

欧洲央行(ECB)周三料将通过三年期再融资操作向银行提供近5,000亿欧元贷款,以向脆弱的银行体系注入流动性.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%,报1,076.12点.2012年迄今上涨了7.5%.

成交量较低,为90日均值的82.5%.

矿商股涨幅居前,此前铜价在周二升至逾两周高位.LTRO前景提供助力,欧元兑美元仍接近三个月高位,提振金属价格.

Stoxx欧洲基本资源指数.SXPP上涨0.9%.

其他上涨的景气循环类股包括汽车类股.SXAP,後者上涨0.7%,其2012年迄今涨幅超高了30%.

欧元区银行业股.SX7E微涨0.2%.

一份独立调查显示,美国2月消费者信心达到一年高位,因人们对於劳动力市场的乐购情绪抵消了汽油价格上涨的忧虑.[US-ECI-CMN]

技术图表亦预示未来将进一步上涨.欧元区绩优股指数Euro STOXX 50.STOXX50E上涨0.3%,报2,519.72点,其50日均线即将上穿200日均线,黄金交叉行将形成.

英国房屋建筑商Persimmon(PSN.L)大涨12.7%,此前该公司公布19亿英镑(30.1亿美元)现金股息计划,且公布的获利高於预期.

英国富时100指数.FTSE收高0.21%,报5,927.91点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.56%,报6,887.63点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.36%,报3,453.99点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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