〔芝加哥期市〕CBOT大豆连升七日并触及五个月高位,受助於出口需求

路透2月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收升,连涨七个交易日,触及五个月高位,因预计南美供应减少将提振美国出口,特别是向最大的买家中国的出口.
油世界表示,今年全球大豆出产可能减少7.2%或1,900万吨,跌幅将创纪录,主要因为南美的关键种植区天气恶劣.
近月3月大豆Sc1触及每蒲式耳13.07美元,此为近月合约2011年9月22日来最高.
3月和5月合约均收在所有主要移动均线上方,九天相对强弱指标升至86,开盘前为83,进一步陷入70-100的技术超买区域.
交易商预计周三将300口大豆交割,届时将是3月合约首个交割通知日.交易商料将有300口豆粕合约及2,000-4,000口豆油合约交割.
CBOT-3月大豆期货Sc1收高11-1/2美分,报每蒲式耳13.05-1/4美元.
3月豆粕合约SMc1收高5.6美元,报每短吨346.5美元.
3月豆油合约BOc1收跌0.04美分,报每磅54.42美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆232,696口,豆油121,417口和豆粕97,542口.
以下为CBOT农产品期货在2049GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 653.50 9.00 1.4% 1.1%
CBOT大豆Sc1 1305.25 11.50 0.9% 8.9%
CBOT豆粕SMc1 346.50 5.60 1.6% 12.0%
CBOT豆油BOc1 54.42 -0.04 -0.1% 4.5%
CBOT小麦Wc1 662.25 16.50 2.6% 1.5%
CBOT稻米RRc1 1417.00 -3.00 -0.2% -3.0%
EU小麦BL2H0 205.75 3.75 1.9% 1.6%
NYMEX原油期货CLc1 106.70 -1.86 -1.7% 8.0%
道琼工业指数.DJI 13,010 29 0.2% 6.5%
现货金XAU= 1786.00 19.51 1.1% 14.2%
欧元/美元EUR= 1.3460 0.0065 0.5% 4.0%
美元指数.DXY 78.2470 -0.3160 -0.4% -2.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 738 8 1.1% -57.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军