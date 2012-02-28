〔金属期市〕期铜收涨至逾两周高位,受中国及欧洲的利好政策支撑

路透纽约/伦敦2月28日电---期铜周二涨至逾两周高点,受助於中国和欧洲的经济支持政策,及预期这些政策将提振工业金属买需.

期铜再次克服另一波海外市场卖压收高,受周二中国证券报的报导激励.该报导称中国银行业监管机构将允许银行向未完成的地方政府投资项目提供新贷款,以确保项目完工.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度触及2月10日以来的高点每吨8,689美元,终盘收涨64美元,报8,600美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)主力5月期铜合约HGK2涨3.25美分,结算价报每磅3.9215美元,盘中波动区间为3.8670-3.9575美元.

今年铜价已经上涨约13%,大致与沪综指.SSEC涨幅接近.

此外,市场预期欧洲央行将向市场挹注流动性,也使期铜受益.

"目前欧洲央行的流动性操作在驱动价格方面的作用要大於基本面,"T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示.

"从欧洲央行到英国央行再到日本央行,基本的政策趋势都是由限制性政策转向宽松政策,这对金属产品利好."

美国公布的经济数据表现不一,1月耐久财(耐用品)订单下滑4.0%(预估为下滑1.0%)为2009年1月以来最大降幅[ID:nCN1bbVvD5],而近期一系列趋强的经济信号把2月的消费者信心推高至一年高位.[ID:nCN1cfCKLz]

部分分析师日益警惕目前铜价的可持续性,由於中国需求疲弱.去年中国买需占精炼铜市场需求约40%.

"铜价的涨势越来越难以用基本面进行解释.LME铜库存日渐减少,但过去四个月中国库存的增幅大於LME库存的减少幅度.这表明,若按中国的标准衡量,需求并不是很大,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示.

数据显示,LME铜库存两年半来首次降至30万吨以下.

以下为1850GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 390.95 2.25 +0.58 343.60 13.78

LME期铝 2324.00 -7.00 -0.30 2020.00 15.05

LME期铜 8599.00 63.00 +0.74 7600.00 13.14

LME期铅 2256.00 9.00 +0.40 2035.00 10.86

LME期镍 19775.00 -400.00 -1.98 18710.00 5.69

LME期锡 24050.00 345.00 +1.46 19200.00 25.26

LME期锌 2122.00 22.00 +1.05 1845.00 15.01

上海期铝 16270.00 15.00 +0.09 15845.00 2.68

上海期铜 61060.00 660.00 +1.09 55360.00 10.30

上海期锌 16125.00 175.00 +1.10 14795.00 8.99

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=