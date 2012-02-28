〔全球金市〕白银和黄金各上涨4%和1%,明日美国GDP和ECB融资操作受关注

* 白银因技术性买盘大涨,触及五个月高位

* 黄金上涨1%至三个月高位

* 金-银价格比率跌至去年9月初迄今最低

* 市场关注:美国周三公布的国内生产总值(GDP)数据

路透纽约/伦敦2月28日电---白银周二大涨逾4%,之前突破关键的技术阻力位.金价升向每盎司1,800美元价位,明日欧洲央行(ECB)将向银行业提供低成本贷款.

黄金升至三个月高位,因市场将注意力放在欧洲央行准备向银行业和企业再度提供5,000亿三年期低息贷款,可能会给经济带来不确定性一事.

白银触及五个月高位,在升穿接近35.70美元的近期高位後涨势加速.自去年9月以来,该水平虽曾受数次考验,但均未能突破.

"金银都受到市场将持续涌现更多流动性的预期提振."Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee表示.

"大量基金买盘和明显的技术因素推高白银,相比较其他资产而言,白银价值低估..."他说.

现货金XAU=上涨0.8%,报每盎司1,780.20美元,一度触及三个月新高1,789.40美元.

美国4月黄金期货GCv1上涨13.50美元,报每盎司1,788.40美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约20%.

1631GMT,现货银XAG=大涨4.1%,报每盎司36.80美元,一度触及37.21美元的高位,为去年9月22日迄今最高.

今年迄今白银以32%的涨幅在贵金属中表现最优.去年白银在4月创下近50美元的记录高位後,出现大幅下跌,并录得10%的跌幅.

若浏览白银技术图形,请点选(r.reuters.com/gac86s)

部分投资者也买入白银,因白银比黄金看来比较便宜.黄金/白银价格比率下跌至48,为去年9月中以来最低.

强劲投资买盘亦扶助白银表现.全球最大白银上市交易基金(ETF)持仓量周一增加22.7吨,今年年初迄今增加了109.8吨.2011年同期则减少255.2吨.

Permanent Portfolio Funds基金经理Michael Cuggino表示,他不关注周二的短期涨势,并称美国经济成长和低成本的资金料在长期提振白银和铂金(白金)等贵金属价格.

其他贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=升0.4%,报每盎司1,708.99美元,现货钯金XPD=升2.2%,报716.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1788.40 13.50 0.8 1767.00 1792.70 139,832

COMEX 3月白银期货 35.524 0.000 0.0 35.315 37.225 23,144

COMEX 4月铂金期货 1723.50 9.20 0.5 1694.20 1728.40 5,939

COMEX 3月钯金期货 719.75 14.45 2.0 699.70 721.20 2,212

现货金 XAU= 1780.20 13.71 0.8 1766.28 1789.40

现货银 XAG= 36.800 1.440 4.1 35.360 37.210

现货铂金 XPT= 1708.99 7.50 0.4 1696.00 1723.00

现货钯金 XPD= 716.97 15.25 2.2 704.18 719.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=