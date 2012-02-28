〔美国股市〕道琼工业指数收升0.18%,Nasdaq指数收涨0.69%

路透纽约2月28日电---周二美国股市收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,标普500指数也攻克一高点,因美国消费者信心数据及油价大幅回落助推接近五个月的升势.
道琼工业指数.DJI收在13,000点上方,为2008年5月来首见.而标普500指数收位高於2011年5月触及的日内高位1,370.58点.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点;标准普尔500指数.SPX收高4.59点,或0.34%,至1,372.18点.Nasdaq指数.IXIC收涨20.60点,或0.69%,至2,986.76点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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