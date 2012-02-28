〔美国股市〕ADR收升,金和银矿类ADR大涨

路透纽约2月28日电---在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,金和银矿商ADR大幅上扬,因贵金属市场劲升,受助於对欧洲央行提供低成本资金的预期.
周二白银大涨逾4%,之前突破关键的技术阻力位.金价升向每盎司1,800美元价位,明日欧洲央行(ECB)将向银行业提供低成本贷款.[GOL/HCN]
追踪在纽约上市的17家大型金矿商的ARCA Gold Bugs指数.HUI升2.21%.在美国上市的加拿大企业、全球最大的金矿商Barrick Gold (ABX.N)扬升1.96%,报49.46美元.
银方面,Silvercorp Metal SVM.N升5.11%,报7.81美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高0.98%.标准普尔500指数.SPX收涨0.34%.
金融数据分析公司Data Explorers指出投资人对全球汽车制造商作空兴致达到了高水平.
他们特别指出比亚迪(BYD)(BYDDY.PK)和PSA标致雪铁龙PEUGY.PK.两家企业分别下跌1.85%和下滑2.04%.
"看到香港上市的比亚迪在12月至1月底有回补空头,但近期空头兴致大幅上升8%至六个月高位,"Data Explorers周一稍晚的报告称.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.69%.亚洲企业ADR指数.BKAS上涨1.36%.拉丁美洲ADR指数.BKLA升1.56%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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