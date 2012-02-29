〔表格〕美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)为64.0,1月为60.2

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透2月29日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)为64.0(预估为61.5),1月为60.2.
2月芝加哥采购经理人指数为2011年4月来最高.
以下为详细数据:
2月 1月 12月 11月 10月 9月
采购经理人指数(PMI) 64.0 60.2 62.2 62.5 59.3 61.3
生产分项指数 67.8 63.8 64.9 66.5 65.1 64.8
新订单分项指数* 69.2 63.6 67.1 68.5 62.3 65.1
未交货订单分项指数* 53.6 48.3 57.3 55.6 52.8 49.4
库存分项指数 49.6 51.6 52.0 54.3 55.1 58.7
就业分项指数* 64.2 54.7 59.2 58.6 62.1 60.7
供应商交货分项指数* 57.7 61.5 56.6 56.4 56.5 53.6
物价分项指数 65.6 62.4 63.8 61.8 66.9 65.0 (完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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