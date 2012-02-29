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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 22:51 BJT

〔表格〕美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)为64.0,1月为60.2

路透2月29日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)为64.0(预估为61.5),1月为60.2.

2月芝加哥采购经理人指数为2011年4月来最高.

以下为详细数据:

2月 1月 12月 11月 10月 9月

采购经理人指数(PMI) 64.0 60.2 62.2 62.5 59.3 61.3

生产分项指数 67.8 63.8 64.9 66.5 65.1 64.8

新订单分项指数* 69.2 63.6 67.1 68.5 62.3 65.1

未交货订单分项指数* 53.6 48.3 57.3 55.6 52.8 49.4

库存分项指数 49.6 51.6 52.0 54.3 55.1 58.7

就业分项指数* 64.2 54.7 59.2 58.6 62.1 60.7

供应商交货分项指数* 57.7 61.5 56.6 56.4 56.5 53.6

物价分项指数 65.6 62.4 63.8 61.8 66.9 65.0 (完)

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--编译 洪曦;审校 利棣儿

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