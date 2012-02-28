〔美国股市〕道指和标普500指数创下高位,因信心数据强劲且油价下挫

* 美国1月耐久财订单降幅为三年最大

* 美国消费者信心触及一年高位

* 美光同英特尔的交易宣布後,美光股价劲扬

* 道指升0.2%,标普500指数收升0.3%,Nasdaq指数上涨0.7%

路透纽约2月28日电---美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,标普500指数也攻克一高点,因美国消费者信心数据及油价大幅回落助推接近五个月的升势.

标普500指数收在1,370点上方,该水准为2011年5月触及的日内高位,这可能引发基金经理人追涨动能,但近期成交不振令投资人担心升势的可持续性.

"从技术面来看,目前不会转跌",标普驻纽约短线市场技术分析师Chris Burba表示.

"无疑,市场自2月初已经呈现超买,但在强劲的升势中,即便出现超买状况,市场还将继续上行一段时间."

科技股领跑,Nasdaq指数升至2000年来最高.美光(MU.O)大涨3.7%,报8.88美元,此前英特尔(INTC.O)表示将两家同美光的合资晶圆厂股份出售给美光,之後从美光购买晶片.

英特尔上扬1.3%,报27.24美元,费城半导体指数.SOX升1.6%.

道琼工业指数.DJI收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点;标准普尔500指数.SPX收高4.59点,或0.34%,至1,372.18点.Nasdaq指数.IXIC收涨20.60点,或0.69%,至2,986.76点.

标普500指数自今年年初以来已经大涨约9%,大致因数据显示经济动能增强,且欧债危机有受控的迹象.

但成交低迷掩盖了升势光芒,2月仅剩最後一个交易日,纽约证交所(NYSE)、美国证交所和Nasdaq市场日均成交量为68.9亿股,去年2月日均量为78.1亿股.

周二的成交量约为64亿股.

美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数升至70.8的一年高位,1月消费者信心指数被上修後为61.5.[ID:nCN1414178]

油价从近期高位回落也缓和了对消费者支出前景的担忧.布兰特原油期货大跌超过2美元,报每桶121.55美元.

美国公布1月耐用品订单录得三年最大跌幅,这压制了一些对经济的乐观情绪.

Office Depot Inc ODP.N业绩提振零售股,该股暴涨18.9%,报3.59美元,AutoZone Inc (AZO.N)升2.9%,报376.41美元.

业绩期已近尾声.截至周二,标普500成分股中有472家公布了业绩,约63%高於分析师预期,低於之前四个季度70%的均值,但略高於1994年来的均值62%.(完)

--编译 李军;审校 张若琪

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI