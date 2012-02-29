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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 23:44 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月29日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/24/12 较上周 较上年 02/24/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.9 0.5 -2.8 344.9 4.2 -1.5

馏分油 140.1 -3.3 -17.5 141.4 -2.1 -17.7

汽油 230.7 -0.9 -3.7 229.9 -1.6 -4.8

取暖油 30.8 0.0 -10.5 31.3 0.9 -6.7

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.5 0.5 0.0 -0.2

煤油型航空燃料 42.1 -0.8 2.7 42.5 -0.7 1.7

原油日加工量 14.3 -0.5 0.9 14.6 -0.3 0.8

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加110万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少50万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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