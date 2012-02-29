〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

国际油市：目前断言是否延长减产协议仍为时尚早--卡塔尔能源部长
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
路透2月29日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/24/12 较上周 较上年 02/24/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.9 0.5 -2.8 344.9 4.2 -1.5
馏分油 140.1 -3.3 -17.5 141.4 -2.1 -17.7
汽油 230.7 -0.9 -3.7 229.9 -1.6 -4.8
取暖油 30.8 0.0 -10.5 31.3 0.9 -6.7
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.5 0.5 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 42.1 -0.8 2.7 42.5 -0.7 1.7
原油日加工量 14.3 -0.5 0.9 14.6 -0.3 0.8
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加110万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少50万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
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